Oasport.it - SIAMO UNA SQUADRA ‘FORTISSIMI’! Doppietta italiana nel PGS di Cortina: Daniele Bagozza vince davanti ad Aaron March

Leggi su Oasport.it

Sei gare nella Coppa del Mondo di snowboard alpino al maschile quest’anno, quattro vittorie italiane. Il primo a bissare il trionfo è: dopo essersi imposto nel PSL di Yanqing in Cina, questa volta trionfa,al pubblico di casa, in quel did’Ampezzo, nel PGS. Seconda vittoria della carriera in gigante, settima a livello individuale nel massimo circuito internazionale.L’azzurro, classe 1995, ha dato spettacolo oggi sulle nevi italiane: aveva già centrato il miglior crono nelle qualifiche, poi è stato abile turno dopo turno a superare i suoi rivali (che rischio in semifinale, quando è riuscito ad avanzare per pochissimi centimetri al photofinish). Nella finalissima tuttaha superato di tredici centesimi il compagno di.Il terzo posto è andato, in una sfida tutta austriaca, ad Alexander Payer, che ha superato il connazionale Fabian Obmann.