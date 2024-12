Calciomercato.it - Scippo a Inter e Juventus: anticipo secco e colpo a parametro zero

Leggi su Calciomercato.it

Non arrivano buone notizie sul mercato per le due big italiane: un obiettivo è vicino a sfumare Scatto e ‘’ a. Jonathan Tah si allontana dalla Serie A, con il Barcellona che mette la freccia per il difensore del Bayer Leverkusen.Simone Inzaghi e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itCome rilanciato dalla stampa catalana, in particolare dal quotidiano ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana sarebbe balzato in pole nella corsa al difensore in forza al Bayer Leverkusen e in scadenza il prossimo giugno. Lo stesso Tah nei mesi scorsi aveva ammesso la volontà di chiudere a sua esperienza con i campioni di Germania a fine stagione e ovvero al termine del contratto con le ‘Aspirine’. Vani i tentativi del Bayer di far cambiare idea al giocatore, che in Italia è seguito con particolareesse dalla Juve e soprattutto dall’