NBA 2024 2025 | Cleveland consolida la vetta a Est quarta vittoria di fila per i Grizzlies

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season NBA, ormai giunta quasi a un terzo e con la classifica delle due Conference che inizia a delinearsi. Poche sorprese e poche prestazioni da sballo, ma non ci si è comunque annoiati. I migliori cestisti del pianeta hanno infatti regalato spettacolo, come di consueto, dando vita ad una serie di incontri particolarmente entusiasmati che hanno tenuto svegli molti appassionati. Andiamo dunque a scoprire insieme cosa è successo.vince ancoraTutto facile per quella che finora è stata la miglior franchigia della Lega, capace di subire appena 4 sconfitte. ICavaliers hanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e, davanti ai propri tifosi, hanno prevalso con il punteggio di 115-105 ai danni dei Washington Wizards. A prendersi la scena è stato il solito Darius Garland, protagonista di una prestazione da 24 punti, 5 assist e 8 rimbalzi.