Ilrestodelcarlino.it - Mostra di Giuliano Vangi alla Pescheria: 69 opere donate alla città

La "" non ha il respiro e la spazialità del Forte Belvedere di Firenze dove un ricchissimo banchiere giapponese,fine dell’esposizione del 1995, acquistò tutte leesposte daper creare un museo in Giappone. Il parallelo corre perché ieri è stata presentata l’esposizione, che apre oggi alle 18, di 69da questo grande artista: tante, alcune molto imponenti, altre piccole. Verso il soffitto anche alcuni grandi quadri dell’artista. Una alternanza di marmi, metalli e pitture. Per il battesimo di questache andrà avanti per sei mesi, presente solo il sindaco Andrea Biancani. A lui gli onori di casa in compagnia del figlio di, Marco, della moglie Graziella assiemecuratrice Carla Lucarelli. "Questa è unache vale un viaggio – ha detto il primo cittadino – per cui la pubblicizzeremo attraverso manifesti anche in altre, come Milano, Roma, Bologna e Rimini affinché non sia una bellissima cosa solamente per, ma questadeve essere vista e goduta da tutti gli amanti die dell’arte".