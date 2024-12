Quotidiano.net - Manovra, slittano le modifiche: il Governo non deposita gli emendamenti

Roma, 14 dicembre 2024 – Prima le proteste, poi lo stallo dei lavori, infine lo slittamento delleallain commissione Bilancio alla Camera. Si è conclusa con un rinvio la lunga seduta notturna per l'esame dellain Commissione bilancio alla Camera. Dopo le proteste dell'opposizione, critica per questioni di merito e di metodo rispetto alleannunciate, ilnon hato gliprevisti. "C'è la volontà di fare le cose per bene, nel rispetto delle prerogative delle opposizioni e della maggioranza. La fretta è una cattiva consigliera", ha detto il sottosegretario al Mef Federico Freni lasciando i lavori della commissione. La commissione Bilancio è stata rinviata ad oggi, alle 12, facendo così slittare la presentazione deglidel, attesi per ore.