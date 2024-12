Manovra emendamento per stipendi più alti ai ministri

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Arriva l’alla2025 che equipara glideinon parlamentari a quelli eletti alla Camera e al Senato. L’ipotesi nel testo della proposta di modifica alladepositata ai relatori in Commissione Bilancio, secondo cui ai membri del governo che non sono parlamentari viene corrisposto “il trattamento economico complessivo” spettante a senatori e deputati. In questo modo, di fatto, aispetterebbe non più solo l’indennità (già uguale per tutti) ma anche le altre voci che compongono lo ‘o’ dei membri di Camera e Senato, come ad esempio la diaria o i rimborsi spese per l’esercizio del mandato. In tutto sono ottoe una decina tra vicee sottosegretari i membri dell’esecutivo a cui andrebbe adeguato il trattamento economico per parificarlo a quello dei colleghi eletti.