Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: eliminate Cassol e Ganz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:25 Nulla viene tolto alla prova della giovane azzurra, arrivata a un secondo da una clamorosa qualificazione.17:24 Purtroppo chiude quinta, nella heat vinta da Myhrvold su Joenssu. Terza Krehl e quarta Pierrel, entrambe sotto il tempo di Federica, che è quindi eliminata17:22 Partite, durissima questa batteria per l’azzurra, che positivamente si è qualificata.17:20 Ancora Italia nella seconda batteria con Caterina:Joensuu (FIN), Myhrvold (NOR), Krehl (GER), Gagnon (CAN), Pierrel (FRA) ,(ITA)17:18 Che grande prestazione di!! Chiude in terza posizione dietro a Sundling e Weng a soli 2?31 e si mette in lizza per un posto da Lucky Loser!! Il suo tempo è di 2’47?47, davvero ottime sensazioni date dalla giovanissima azzurra!17:17 Durissima la batteria dell’azzurra, con la grande favorita Jonna Sundling e atlete di rango come Lotta Udnes Weng e Victoria Carl.