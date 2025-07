Kroos | Nel calcio non ci sono poveri Oggi si gioca troppo e manca la qualità

Toni Kroos, leggenda del calcio e ora testimone di un sport in evoluzione, riflette sul panorama calcistico odierno. Con calendari sovraffollati e nuovi tornei come il Mondiale per Club, l’equilibrio tra quantità e qualità è messo alla prova. "In questo sport non ci sono poveri", afferma, evidenziando come il denaro premi ogni partita. Ma a che prezzo per la passione e la perfezione? Scopriamo cosa pensa Kroos sulla direzione futura del calcio.

Un anno dopo il suo ritiro, Toni Kroos ha espresso la sua opinione sul calcio attuale, fatto di calendari sempre più fitti e nuovi tornei, come il Mondiale per Club. "In questo sport non ci sono poveri - ha detto il tedesco - e giocare tanto significa guadagnare molto. Oggi però ci sono troppe partite e la qualità rischia di diminuire". Queste le parole dell'ex centrocampista nell'intervista realizzata per Sportweek come testimonial del marchio Marc O'Polo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kroos: "Nel calcio non ci sono poveri. Oggi si gioca troppo e manca la qualità "

