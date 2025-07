Jurassic World - La rinascita ma nemmeno i dinosauri ci fanno più sognare?

Jurassic World: La Rinascita sembra voler riaccendere la magia di un mondo disilluso, tra omaggi e reminiscenze che riportano alla memoria gli anni Novanta. Gareth Edwards e David Koepp sembrano cercare di riscoprire l'incanto perduto, riflettendo sul senso di meraviglia che il cinema può ancora suscitare. Ma sarà abbastanza per risollevare le sorti di una saga che, forse, non ha ancora detto tutto? Scopriamolo insieme.

Gareth Edwards e David Koepp sembrano quasi scusarsi per i tre precedenti film della saga, ponendo l'attenzione sul mondo disilluso che non crede più all'immaginazione (e quindi non crede più al cinema). Eppure, non è tutto perduto. Sì, la foresta tropicale. Sì, l'omaggio. Sì, la fotografia a grana grossa di John Mathieson, che riprende i colori dei nostri amati anni Novanta. E sì, il rispetto di Gareth Edwards nei confronti di un marchio cinematografico che suggerisce immediatamente il senso puro del cinema. Mica come Colin Trevorow e Juan Antonio Bayona, capaci di distruggere (letteralmente) l'immaginario giurassico nato con Michael Crichton e cresciuto con Steven Spielberg.