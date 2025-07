Ferentino 70enne del posto finisce ai domiciliari con il braccialetto elettronico per aver picchiato figlia ed ex compagna

A Ferentino, un uomo di 70 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo aver aggredito la figlia e l'ex compagna. La vicenda torna a scuotere la comunità locale, evidenziando l'importanza della tutela e della giustizia per le vittime di violenza domestica. Un episodio che non può lasciare indifferenti e che richiama l'attenzione su temi ancora delicati e fondamentali.

