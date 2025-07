Fabrizio Moro a Olimpiadi Cuore | Sarri un grande per la mia Lazio

Fabrizio Moro, tifoso sfegatato della Lazio, si è scagliato con entusiasmo contro ogni dubbio: Maurizio Sarri rappresenta il cuore pulsante della sua squadra del cuore. Ospite speciale alla Nona Edizione delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi, il cantautore ha espresso tutta la sua ammirazione per il tecnico toscano, sottolineando quanto sia un elemento fondamentale per il rilancio biancoceleste. Parole di passione e fiducia che rafforzano il legame tra musica, amore per la Lazio e rispetto per il grande Sarri.

“Maurizio Sarri un grande per la mia Lazio “, parola di Fabrizio Moro. Il tifoso top laziale, ospite ieri sera nella magica cornice del Maitò Beach Forte dei Marmi per la Nona Edizione delle Olimpiadi del Cuore, ha detto la sua sulla ‘nuova’ Lazio. In esclusiva ai nostri microfoni, Fabrizio Moro è apparso molto carico e determinato: “ Sarri è un individuo che ho sempre stimato tanto. Mi chiedete se Rovella sia il centrocampista più forte d’Italia? Direi che ha una grinta pazzesca e una incredibile voglia di emergere. Mi piace tantissimo.”. Sponda Roma, Fabrizio Moro è molto chiaro: “Sulla Roma di Gasperini non riesco a commentare alla perfezione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Fabrizio Moro a Olimpiadi Cuore: “Sarri un grande per la mia Lazio”

