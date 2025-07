Tim Summer Hits supera il calcio Quarto Grado sul podio

Il venerdì sera televisivo si accende con i dati sorprendenti di Tim Summer Hits, che supera il calcio e conquista il cuore degli spettatori. Con una media di 2.183.000 spettatori e il 17% di share su Rai1, il programma condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conferma il suo successo, mentre il calcio del Mondiale per Club su Canale5 si avvicina a grandi passi. Una serata all'insegna dell'intrattenimento di qualità e della passione sportiva.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1,Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.183.000 spettatori pari al 17.0% di share (Buonanotte: 1.477.000 - 18.2%), in netta crescita rispetto a sette giorni fa e leader della serata. Su Canale5 il Mondiale per Club con la vittoria del Fluminense per 2 a 1 contro Al Hilal sigla invece una media di 2.118.000 appassionati con uno share del 15.5%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.221.000 teste (11.6%), terzo programma più visto in prime time.

