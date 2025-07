Ritorno a Las Sabinas cambia orario e canale dal 7 luglio | ecco dove vederla

Ritorno a Las Sabinas cambia orario e canale a partire dal 7 luglio, portando una ventata di novità nella programmazione estiva di casa Rai. La serie spagnola, amatissima dal pubblico, si sposta su Rai 2 e si presenta con un nuovo orario mattutino alle 8:45, dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme dove e come continuare a seguire questa coinvolgente avventura, che promette emozioni e colpi di scena anche in questa nuova collocazione.

La serie spagnola di casa Disney non andrà più in onda nella stessa fascia. Dietro il cambio potrebbe esserci anche il peso degli ascolti non brillanti. Novità in arrivo nella programmazione estiva di casa Rai. La serie spagnola Ritorno a Las Sabinas, targata Disney, subirà un cambiamento significativo: da lunedì 7 luglio 2025 verrà spostata da Rai 1 a Rai 2, con due episodi in onda ogni mattina alle 8:45, dal lunedì al venerdì. Ritorno a Las Sabinas: tra rinvii e incastri nel palinsesto Un cambio di rete e di fascia oraria che non passa inosservato, soprattutto per una soap che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto accompagnare il pubblico della rete ammiraglia fino al ritorno de Il Paradiso delle Signore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it