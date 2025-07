Si tuffa in acqua alle cascate di Valbura ma non riemerge 25enne morto davanti agli amici

Una tragedia sconvolge il cuore della Toscana: un giovane di 25 anni si tuffa nelle acque delle cascate di Valbura e non riemerge, lasciando amici e familiari senza parole. La comunità si stringe nel dolore mentre investigazioni e ricerche proseguono per far luce su questa drammatica perdita. Un ricordo che resterà vivo nelle anime di chi lo conosceva e amava. Continua a leggere.

La tragedia nelle acque delle cascate di Valbura, in località Crespino del Lamone, nel comune di Marradi, nella città metropolitana di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato nel fiume Lamone da una delle rocce circostanti davanti agli amici ma non è più riemerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

