Russia Kiev colpisce aeroporto militare di Borisoglebsk | base dei caccia e deposito di bombe

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano ancora, con le unità speciali ucraine che hanno colpito l’aeroporto di Borisoglebsk nella regione di Voronezh. Questo attacco mira a indebolire la capacità militare russa, colpendo i caccia Su-34, Su-35S e Su-30SM, nonché depositi di bombe e aerei da addestramento. La guerra si fa sempre più complessa e sfaccettata, lasciando il mondo in allerta.

Le unità delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Si tratta della regione da dove partono le offensive contro la regione occidentale di Kharkiv. Nello specifico sarebbero stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Kiev colpisce aeroporto militare di Borisoglebsk: base dei caccia e deposito di bombe

