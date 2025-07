Ucraina Kiev | colpito aeroporto militare russo nella regione di Voronezh

Le recenti operazioni militari ucraine hanno mirato a indebolire le capacità offensive della Russia, colpendo un importante aeroporto militare nella regione di Voronezh. L’attacco, annunciato dallo Stato maggiore ucraino e riportato da Ukrinform, riguarda la base di Borisoglebsk, strategica per il supporto degli aerei russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Questa azione sottolinea la determinazione dell’Ucraina nel difendere la propria sovranità e ridurre l’efficacia delle operazioni di attacco nemiche.

Le forze di difesa ucraine hanno colpito l’aeroporto di Borisoglebsk, nella regione russa di Voronezh, base degli aerei Su-34, Su-35S e Su-30SM.Lo ha annunciato lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, come riportato da Ukrinform.”Nell’ambito degli sforzi per ridurre la capacità della Russia di effettuare attacchi aerei, il 5 luglio, l’unità delle Forze per le Operazioni Speciali delle Forze Armate dell’Ucraina, in collaborazione con altre componenti delle Forze di Difesa, ha colpito l’aeroporto di Borisoglebsk. Questo aeroporto è una base per gli aerei russi Su-34, Su-35S e Su-30SM”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kiev: colpito aeroporto militare russo nella regione di Voronezh

