i 50 anni di giuli boutique di via queirolo

Dal 1975, Giuli Boutique incanta Pisa con il suo stile raffinato e la passione autentica per l’eleganza femminile. Cinquant’anni di professionalità, innovazione e amore per il proprio lavoro hanno reso questa boutique un punto di riferimento per chi cerca classe e qualità. Per celebrare questo importante traguardo, il team ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte di Confcommercio Pisa e dell’amministrazione comunale. Un traguardo che segna una nuova entusiasmante fase della loro storia…

Pisa, 5 luglio 2025 – Una storia iniziata nel 1975, costruita con professionalità e grande passione per il proprio lavoro. Festeggia 50 anni di attività Giuli Boutique, punto di riferimento a Pisa per l'abbigliamento di classe per donna che celebra il traguardo con il riconoscimento consegnato dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli insieme all'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini alla titolare Giuliana Bellomini e alla figlia Laura nell'attività di via Queirolo. "In origine il nome dell'attività era "Punto Nave" e negli anni la nostra boutique si è specializzata nell'abbigliamento da donna, ogni giorno accogliamo le nostre clienti con passione, assistendole e seguendole in ogni necessità" racconta Giuliana Bellomini, fondatrice e anima di Giuli Boutique "Selezioniamo attentamente i capi e i prodotti rigorosamente Made in Italy grazie alla conoscenza sviluppata fin dall'età di 13 anni, quando ho iniziato a cucire.

