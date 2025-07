Pom Klementieff potrebbe interpretare Huntress nel DCU | il progetto coreano è ancora in sviluppo

Pom Klementieff potrebbe presto entrare nell’universo DC come Huntress nel nuovo progetto coreano, dando vita a un’icona potente e originale. James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha confermato l’apertura a produzioni internazionali, alimentando l’entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. Sebbene i dettagli siano ancora secreti, questa novità promette di arricchire la narrativa DC con nuove prospettive culturali e creative, lasciando tutti con l’anticipazione di un capitolo emozionante e innovativo.

James Gunn conferma lo sviluppo di progetti internazionali nel DC Universe, tra cui un possibile film coreano su The Huntress con Pom Klementieff protagonista. James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha recentemente confermato che il nuovo DC Universe si sta aprendo a produzioni internazionali, con progetti in lavorazione provenienti da Corea, Giappone e Brasile. Anche se Gunn non ha fornito dettagli specifici, molti fan hanno subito collegato l'annuncio al film coreano su Huntress di cui si era iniziato a parlare già nel 2023. A quel tempo, le prime indiscrezioni riportavano che il regista e sceneggiatore sudcoreano Jung Byung-gil (The Villainess, Afterburn) fosse in trattative per scrivere e dirigere il film.

