Oasis Live ’25 Liam e Noel Gallagher cantano insieme ‘Acquiesce’

assistito a un momento storico, un vero e proprio ritorno alle radici che ha emozionato fan di vecchia data e nuovi ascoltatori. Sul palco del Principality Stadium di Cardiff, le voci di Liam e Noel Gallagher si sono fuse in un’armonia potente, testimoniando che, nonostante le divergenze, la musica può ancora unire. È l’inizio di una nuova era per gli Oasis, e il pubblico aspetta con ansia di scoprire cosa riserverà questo incredibile ritorno.

“La grande guerra è finita”, questo uno dei titoli apparsi sugli schermi del palco del Principality Stadium di Cardiff, in Galles, dove gli Oasis sono tornati a suonare insieme dopo un’attesa durata 16 anni. Dopo la canzone d’apertura, ‘Hello’, Noel e Liam Gallagher hanno cantato insieme ‘Acquiesce‘: una scelta anche in questo caso non figlia del caso, visto che nel ritornello Noel canta ‘We need each other We believe in one another’, ‘Abbiamo bisogno l’uno dell’altro Crediamo l’uno nell’altro’. NO RE-SALE. NO ARCHIVE. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oasis Live ’25, Liam e Noel Gallagher cantano insieme ‘Acquiesce’

