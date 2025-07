Ultimissime Juve LIVE | assist dal Manchester United per Sancho spunta l’idea Bissouma per il centrocampo

Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sulla Juventus, con aggiornamenti freschi e dettagli esclusivi. Dalle trattative con Manchester United per Sancho alle voci su Bissouma come possibile rinforzo a centrocampo, il mondo bianconero si infiamma di novità. Rimanete sintonizzati con JuventusNews24, perché ogni momento potrebbe riservare sorprese che potrebbero cambiare il volto della nostra amata squadra. La passione juventina non si ferma mai: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Bissouma Juve (Gazzetta), nuovo nome per la mediana bianconera! Il Tottenham può farlo partire per questa cifra: tutti i dettagli.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Juventus, contatti con gli agenti di Gyokeres: la situazione; Le notizie del 17 gennaio 2025 di calciomercato: Kolo Muani-Juve, c’è da attendere. Il Milan ha l’accordo con Walker; Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE.

Weah tra Marsiglia e Manchester United: le ultime sul futuro - Dopo una stagione cominciata molto bene, in cui lo statunitense ha trovato 6 goal e 5 assist, dall'arrivo. Riporta ilbianconero.com

Calciomercato Juve, grosse novità fronte Conceicao e Sancho: sta succedendo in queste ore - 09:47 Calciomercato Juve, ci sono delle importanti novità collegate al futuro di Conceicao e Sancho: le ultimissime notizie Tommaso Vottero La Juventus è letteralmente scatenata fronte ... Secondo msn.com