Milan senti Kroos | Modric? Fisicamente in calo ma con quel piede

Il Milan ha appena fatto un colpo di grande valore con l’arrivo di Luka Modric, un vero maestro del centrocampo, nonostante qualche segnale di affaticamento fisico. Chi meglio del suo ex compagno al Real Madrid, Toni Kroos, poteva commentare questa scelta? Nella sua intervista per Sportweek, Kroos ha elogiato le qualità tecniche di Modric, sottolineando come il suo piede magico possa ancora fare la differenza e portare i rossoneri a nuovi traguardi.

Il croato è il grande colpo di mercato del Milan e chi meglio del suo ex compagno al Real Madrid Toni Kroos poteva commentare questo trasferimento. Il tedesco, nell'intervista realizzata per Sportweek come testimonial del marchio Marc O'Polo, ha detto la sua su Modric, parlando sia delle sue condizioni fisiche, che delle sue immense qualità tecniche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, senti Kroos: "Modric? Fisicamente in calo, ma con quel piede..."

