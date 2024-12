Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Busa quarto nei 100 farfalla! Attesa per Pilato e razzetti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO17.44: Noè Ponti è l’uomo dei campionati! Lo svizzero toglie il record del mondo a Caeleb Dressel con 47?71, secondo posto per Maxime Grousset con 48?57, terzo posto per l’australiano Matthew Temple con 48?71,con 49?08, settimo Stefanì con 49?2917.43: RECORD DEL MONDOOOOOOOO NOE’ PONTI!POSTO PER MICHELE, SETTIMO SIMONE STEFANI’. Ottima gara degli azzurri17.42. Ai 50 Ponti, Temple, Grousset ai 5017.39: Ci sono due azzurri al via nella finale dei 100, Simone Stefanì e Michele. Già esserci è un grande risultato ma gli italiani provano a fare il colpaccio. Questi i protagonisti:1 STEFANI’ Simone ITA 8 JUN 2000 49.