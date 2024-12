Sport.quotidiano.net - Lentigione-Ravenna: Onofri pronto per lo scontro diretto al 'Levantini'

"Arriviamo al match di domani contro ilin un buon momento di forma". Matteofa le carte alla sfida del ‘’. "Siamo carichi – ha proseguito il ventenne difensore centrale romangolo – anche perché stiamo acquisendo sempre più consapevolezza della nostra forza e dei nostri mezzi. Siamo reduci da una ottima striscia di risultati positivi, fatta di tante vittorie e di un solo pareggio col Tau. Direi che non potremmo arrivare in condizioni migliori a questo".è appunto unoin piega regola. Al ‘’ si affronteranno infatti le inseguitrici di Tau e Forlì, che vantano un solo punto in più. Ilha dovuto riprendere fiato dopo la vittoria sulla Cittadella Vis Modena, conquistata in condizioni ‘estreme’, su un campo ai limiti della praticabilità: "È vero che, domenica scorsa, abbiamo giocato su un campo molto pesante e che abbiamo speso molte energie per conquistare la vittoria, ma le fatiche fisiche sono state recuperate, al pari di quelle mentali.