Liberoquotidiano.it - "La sinistra preferisce regnare all'inferno", poi il grido "viva la libertà": è standing ovation per Milei ad Atreju

"Più che tra amici, mi sento in famiglia". Javieresordisce così dal palco di. Per il presidente argentino "italiani e argentini sono uniti da una stirpe comune e legami di sangue profondi da tante generazioni". E, dopo aver ringraziato Giorgia Meloni, si sofferma sulle ricette politiche: "Le ricette tradizionali della politica hanno fallito. Le mie ricette non sono quelle tradizionali ma funzionano". Non a caso, prosegue, "contro tutti i pronostici il nostro governo è in carica da un anno. Pensavano che durassi due mesi. Oggi questa stessa gente si sorprende dei risultati". La stessa Meloni poco prima ha ricordato che il leader ultraliberista "sta portando una vera e propria rivoluzione culturale in una nazione che è sorella dell'Italia. Come noi condivide l'idea che la politica fatta solo di sussidi è una politica che porta i Paesi verso il baratro, come noi sa che il lavoro è l'unico antidoto vero per la povertà".