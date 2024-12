Metropolitanmagazine.it - Krysten Ritter parla del ritorno nell’MCU nei panni di Jessica Jones dopo il ritorno di Daredevil e The Punisher

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’attrice diesamina la possibilità di unnel Marvel Cinematic Universela fine del suo show Netflix. Nell’ultimo anno, gli eroi di strada che hanno dato vita alla saga di The Defenders su Netflix sono ora formalmente diventati canonici per l’universo più ampio dell’MCU. O almenoe The. Mentredi Charlie Cox edi Jon Bernthal torneranno nel 2025, ci sono ancora altri eroi Marvel-Netflix il cui futuro è attualmente poco chiaro., durante la promozione di Sonic 3, hato di un possibileal franchise dei supereroi, dato che gli show Marvel-Netflix sono entrati a far parte del canone. Sebbene non ci sia ancora nulla di definitivo per la star di, l’attrice ha sottolineato che sarebbe entusiasta di rivisitare l’eroina Marvel.