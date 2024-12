Metropolitanmagazine.it - Jessica, chi è la sorella di Justine Mattera: “Tra noi odio e amore, mi sono sentita in colpa”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è laminore di, nata a New York nel 1973, sin da piccola ha avuto problemi di salute che l’hanno condizionata durante tutto il resto della sua vita., chi è ladi: il tumore, la malattia e il loro rapportoA 11 anni le hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore molto aggressivo per cui è stata costretta a sottoporsi alla radioterapia. Purtroppo le sventure nonfinite qui perché, come ha raccontatoa Verissimo, a 28 anni ha scoperto di avere il tumore al seno. Poi si è ripresa, si è sposata e ha avuto due figli. Qualche anno dopo, il marito è morto in un incidente stradale, e per stare vicina ai genitori ha lasciato New York e si è trasferita in North Carolina. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona,aveva raccontato: «Da piccolaha avuto un linfoma di Hodgkin, poi il cancro al seno, una doppia mastectomia, ha un figlio autistico, il marito è morto in un incidente stradale.