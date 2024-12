Ilnapolista.it - In un assurdo clima da retrocessione il Napoli dimostra di essere una squadra

In unda, ildiunaIn unda, ildiuna. Vince in rimonta a Udine per 3-1. Non era facile dopo il primo tempo chiuso in svantaggio 1-0 su rigore concesso per ingenuo e inutile fallo di mano di Lobotka. Nella ripresa è entrata in campo unavera. Che ha ribaltato la partita, anche perché i friulani non avrebbero mai potuto tenere il ritmo del primo tempo. A pareggiare è stato Lukaku (quoque tu) l’uomo crocifisso nella settimana di passione seguita alla (doppia) sconfitta con la Lazio. Poi, un autogol provocato da Neres (ottima partita la sua) e infine Anguissa. Nella ripresa non c’è stata partita.Quel che è fondamentale è la prova di carattere offerta dal. Anche per ilche si era creato.