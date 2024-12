Iltempo.it - #iltempodioshø

Il presidente Claudio Lotito presenta in Campidoglio il piano per ristrutturare lo storico stadio Flaminio per farne l'impianto dove giocherà in casa la sua Lazio: “L'investimento sarà da 400 milioni di euro, Ztl nei giorni degli eventi e parcheggi di scambio”. L'obiettivo è averlo pronto in tre anni.