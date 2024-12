Quotidiano.net - Il centro visto da Renzi. “Federare i moderati? Conviene anche a sinistra”

Roma, 14 dicembre 2024 – A metà pomeriggio Matteoè in viaggio. Già premier, oggi leader di Italia Viva, risponde al telefono dall’auto: in sottofondo il rumore del traffico. Niente treno, senatore, in coerenza con l’attacco al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, poco fa in Question time. “Siamo arrivati al paradosso di un treno che parte in anticipo per arrivare in orario. Al ministro ho chiesto se si ritiene più incapace o sfortunato. Questa è la destra”. Invece il? “Lì vedo dello spazio politico che guarda a, parafrasando indegnamente De Gasperi”. MATTEOSENATORE Serve un federatore alla Ernesto Maria Ruffini,se lui nega? “Io non so cosa abbia in testa Ruffini. Non metto casacche addosso a nessuno, ma non metto neppure veti. Il federatore del, chiunque sarà, nei prossimi mesi dovrà convincere le persone che oggi votano Forza Italia”.