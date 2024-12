Ilrestodelcarlino.it - Fioravanti in missione a Bruxelles per ’Ascoli città europea dello sport’

Ascoli si proietta ufficialmente verso il 2025 che vedrà le cento torri investite del titolo disport. Giovedì il sindaco Marcoha preso parte alla cerimonia andata in scena al parlamento europeo diper la consegna della bandiera, riconoscimento che ha rappresentato l’avvio ufficiale dell’annata dedicata alle discipline sportive. Alla presenza di europarlamentari, istituzioni comunitarie e Unesco, sono stati premiati i municipi italiani, europei e mondiali che il prossimo anno saranno riconosciuti da Aces. Un attestato che celebra l’impegno delle amministrazioni locali nella promozione di sport, salute e benessere per i propri cittadini, sottolineando l’importanzasport come strumento di inclusione sociale e sviluppo territoriale. "Una cerimonia bella e importante – ha commentato– che arriva al termine di un percorso iniziato con la nostra candidatura, ma soprattutto che dà il via a una nuova fase.