Colpo di scena Inter via Calhanoglu | lo scambio è da urlo

Leggi su Sportface.it

Sono insistenti le voci sul futuro del regista dell’, Hakan: in queste ore prende corpo l’ipotesi di unoincredibile con un club di Serie A.Indispensabile e utile come pochi: in casa, i giocatori chiave sono davvero tanti, ma se c’è una figura imprescindibile per Simone Inzaghi, più di qualsiasi altro calciatore, quella è sicuramente Hakan. Il centrocampista turco è il cervello del gioco nerazzurro e la sua qualità in cabina di regina offre un ventaglio di soluzioni infinite per l’allenatore piacentino, che difficilmente si priva di lui in campo. Le assenze in questa prima parte di stagione, infatti, sono tutte dettate dai problemi muscolari patiti dall’ex Milan, ma per il resto Calha è intoccabile.Anche per questo, è difficile ipotizzare una sua partenza ma nel calciomercato, si sa, nulla è impossibile.