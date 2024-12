Barbie | il sequel sarebbe nelle fasi iniziali ma Warner parla di report impreciso

Leggi su Cinefilos.it

: il” madi”L’Hollywooder riporta la notizia che Greta Gerwig e Noah Baumbach sono al lavoro su unpercon un’idea già proposta allaBros. Mentre si dice che sia”, si è capito che l’idea della storia ha aperto la porta a un accordo.Un rappresentante dello studio e un rappresentante dei registi hanno respinto però la notizia. “Non c’è legittimità in questo resoconto”, afferma il rappresentante di Gerwig e Baumbach, mentre un rappresentante dellaBros. aggiunge, “il resoconto di THR è”.Se si dovesse concludere un accordo, l’attenzione si concentrerebbe sulla stesura di una sceneggiatura e sulla definizione dei programmi per farlo. Baumbach sta lavorando duramente alla post-produzione del suo prossimo film, un progetto di formazione senza titolo e pieno di star per Netflix.