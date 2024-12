Game-experience.it - Xbox, la line-up del 2025 dovrebbe includere altri tre giochi misteriosi, rivela un leaker

Il celeberrimo insider ShpeshalNick ha affermato che in quel diro rilasciare nel corso delanche altre tre, attualmente non annunciati e di conseguenza totalmente avvolti nel mistero.Ilha colto la preziosa occasione rappresentata dai The Game Awards 2024, dove Microsoft è stata presente con premi e novità su The Outer World, affermando che nonostante l’attuale-up dell’anno prossimo sia già piena di titoli di assoluto valore, in realtàro essere immessi sul mercato anche altre titoli non ancora annunciati.ShepshalNick ha aggiunto che al momento è a conoscenza esclusivamente del nome di uno solo di questi tre, ma ci ha tenuto a precisare che questo progetto farà la felicità dei fan quando verrà annunciato ufficialmente dal colosso di Redmond.