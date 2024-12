Lapresse.it - Ucraina: Mosca, attacco di oggi risposta a raid Kiev con missili Atacms

Milano, 13 dic. (LaPresse) – Il massicciodilanciato dalla Russia è laaldiconcontro l’aeroporto militare di Taganrog. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come riporta l’agenzia Tass. “Inall’uso di armi americane a lungo raggio, le forze armate della Federazione russa hanno lanciato un massicciocon armi aeree e marittime a lungo raggio ad alta precisione contro infrastrutture di fondamentale importanza per il carburante e l’energia in. L’obiettivo dell’è stato raggiunto”, fa sapere il ministero.