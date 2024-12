Tommaso Primo | dal 20 dicembre il concept album ‘Vangelo Secondo Primo’

Leggi su Funweek.it

Il cantautore napoletanosi prepara a far ascoltare al pubblico il suo nuovo progetto discografico dal titolo’ (Trigger/ADA Music Italy), in uscita venerdì 20. Un– in digitale e su vinile autografato, sold out – che vuole essere un viaggio profondo tra solitudine e critica socialeuna prospettiva del tutto inedita.Sono nove i brani del progetto che, ci racconta, “catapulta storie e personaggi dei Vangeli nella quotidianità”. Dal punto di vista dei suoni, prosegue“è un disco Latin Urban e pop che cela un approccio cantautorale con una critica politica e sociale che non esclude l’analisi interiore, etica e morale. Approfitta proprio di un libro che influenza così tanto il nostro mood di vita, la nostra socialità, la nostra cultura e cerca di farsi delle domande”.