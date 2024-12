Calciomercato.it - Thiago Motta ritrova Nico Gonzalez, ma perde un altro pezzo: “Dobbiamo dimenticare il City”

La Juve torna subito in campo dopo la vittoria in Champions contro il: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecbianconero alla vigilia della sfida contro il VeneziaLa Juventus, dopo la notte magica in Champions League contro il Manchester, tornerà in campo già domani sera per l’anticipo di campionato con il Venezia.– Calciomercato.itLa squadra diè tornato alla vittoria in Europa contro la corazzata di Guardiola e adesso vuole dare continuità di risultati anche in campionato, dove il successo pieno manca da tre partite. Come di consueto, l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la sfida contro il Venezia: “La squadra sta bene, sotto tutti i punti di vista. Il Manchesterormai è il passato, il nostro approccio alle partite deve essere sempre lo stesso erispettare ogni avversario – esordisce– Vogliamo entrare in campo e fare del nostro meglio, interpretando le fasi del gioco e i nostri momenti nel migliore dei modi”.