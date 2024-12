Tuttivip.it - “Stammi a sentire”. Grande Fratello, Shaila parla a Perla Maria in lacrime: “Io te lo posso dire”

Durante il pomeriggio,ha deciso di trascorrere del tempo conper scambiare qualche parola e conoscerla meglio. Ha subito notato quantosia una ragazza dolce e premurosa, con un forte senso di responsabilità verso chi le sta intorno. Tuttavia,ha anche espresso una preoccupazione: teme chesi carichi di troppe aspettative, cercando sempre di soddisfare gli standard che pensa i suoi genitori abbiano per lei.Per incoraggiarla,ha cercato di spronarla a vivere con più leggerezza. “Lasciati andare”, le ha detto con convinzione, aggiungendo: “Un genitore ti ama non solo quando sei perfetta, ma anche quando sbagli. Non esiste il figlio perfetto”. Le parole dihanno toccato profondamente, che si è lasciata andare a un pianto liberatorio.