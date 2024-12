Puntomagazine.it - Sinistra Italiana Campania: Assemblea Regionale approva documento per detenere una coalizione progressista

Ioffredo: “È il momento di un cambio di passo per la nostra regione, con una politica basata su discontinuità, giustizia sociale e partecipazione democratica”“Ieri sera ad Avellino, presso la sede SPI CGIL, si è svolta l’di, in modalità mista”, ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di.“Al termine dei lavori, introdotti dal segretarioTonino Scala, l’dihato all’unanimità unattraverso il quale il nostro partito ribadisce la necessità che si convochi quanto prima una cabina di regia per la costruzione di unaampia del campoper le prossime elezioni regionali”.“La nostra regione – ha continuato Ioffredo – ha urgentemente bisogno di un cambio di passo, con una visione politica e amministrativa basata sui valori della discontinuità, della partecipazione democratica e della giustizia sociale”.