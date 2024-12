Ilnapolista.it - Senna era veloce anche nello studio, sua sorella impiegava settimane, lui 15 minuti

Sono passati 30 anni da quel primo maggio del 1994, quando la sua Williams si schiantò al settimo giro contro un muro della curva del Tamburello a Imola: andava a 211 chilometri orari e l’impatto fu devastante. Ayrtonmorì qualche ora dopo in ospedale, a 34 anni.Su Netflix è uscita da poco uscita una serie tv che ripercorre la vita,privata, del campione di formula 1. Elle ha intervistato sua nipote Bianca.«Quando iniziò a correre nella Formula 1, il nostro Paese stava attraversando un periodo di instabilità sociale, economica e politica. Ayrton portò speranza al Brasile. Quando sventolava la bandiera verdeoro, sul podio, era un’ispirazione per la nostra gente, era come se stesse dicendo loro: non mollate, non molliamo. Avevaun’umanità speciale, desiderava davvero trasformare il Paese e portare un po’ di gioia.