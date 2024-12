Ilrestodelcarlino.it - Richiesta sull’alluvione: "De Pascale deve essere il nuovo Commissario"

"La Romagna non può più attendere, bisogna ricostruire con una persona che conosca il territorio", è questo il senso dell’appello presentato al Governo e alla Regione da diverse associazioni imprenditoriali di Ravenna, come Agci E-R, Cia Romagna, Cna Ravenna, Confagricoltura Ravenna, Confartigianato Ravenna, Confcommercio Ravenna, Confcooperative Romagna, Confesercenti Ravenna-Cesena, Confimi Romagna, Confindustria Romagna, Copagri Ravenna, Legacoop Romagna e Terra Viva E-R. "Si avvicina alla scadenza l’incarico del Generale Francesco Paolo Figliuolo, prevista per il 31 dicembre – si legge nella nota– È ormai chiaro come il processo di ricostruzione abbia evidenziato problematiche legate alla distanza tra chi guida quel processo e il territorio: ilalla ricostruzione e la sua struttura devono conoscere bene il territorio e devonopresenti costantemente.