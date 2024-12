.com - Re Felipe VI “Ricevere il Dottorato dalla Federico II è un immenso onore”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Voglio che oggi le mie prime parole siano di ringraziamento e profonda gratitudine per l’di questa distinzione che mi lega a una delle università più importanti d’Italia, d’Europa e del mondo, giusto nell’anno in cui festeggia il suo ottavo centenario e in occasione della nostra Visita di Stato nella Repubblica Italiana, su gentile invito del Presidente Sergio Mattarella”. A dirlo il Re di Spagna,VI, iniziando la sua Lectio magistralis al Teatro San Carlo di Napoli nel corso della cerimonia in cui gli è stato conferito, dall’UniversitàII di Napoli, ildi ricerca Honoris Causa in Scienze sociali e Statistiche. Il Re è stato accompagnato al Massimo Partenopeosua consorte, la regina Letizia, e proprio dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.