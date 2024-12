Spazionapoli.it - Osimhen-Juve, Auriemma si sbilancia: colpo di scena Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Victore lantus: la suggestione di calciomercato continua a caratterizzare i vari rumors di queste settimane. Il giornalista Raffaeleapre all’affare clamoroso.Dopo un’estate tormentata, il tormentonepotrebbe farsi vivo anche per gennaio. Il calciatore di proprietà della SSC, in prestito da settembre al Galatasaray, continua a essere al centro dell’attenzione da parte di diversi top club, che guardano con interesse alla clausola di 75 milioni di euro. Quest’ultima, però, non dovrebbe essere valida per i club di Serie A, ma malgrado ciò Cristiano Giuntoli – colui che lo portò aldal Lille nell’estate del 2020, oggi uomo mercato dellantus – sembrerebbe continuare a credere nel super.A tal riguardo, ne ha parlato anche il giornalista Raffaelea Radio Cusano: un’apertura a un affare che potrebbe sembrare la più classica delle suggestioni di mercato ma che negli ultimi tempi sta trovando sempre più voci.