Mister Movie | Aggiornamento sconfortante da Xander Cage 4 Sequel di xXx con Vin Diesel

Aggiornamento sconfortante da Xander Cage 4, Sequel di xXx con Vin Diesel

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Con Vinimpegnato su due dei suoi franchise più iconici, Riddick 4: Furya e Fast X: Part 2, le notizie riguardanti ildi4 sembrano essere quasi inesistenti. Un recentedi Ruby Rose, star di xXx: Return of, sembra confermare che i fan dovranno aspettare ancora a lungo prima di avere novità sul quarto capitolo del franchise.Ruby Rose: Nessuna Novità su4Durante la promozione del suo ultimo film, Dirty Angels, Ruby Rose ha risposto a una domanda sullo stato di4. L’attrice ha rivelato di non avere ricevuto alcuna informazione sul progetto, lasciando intendere che lo sviluppo del film sia fermo.Nella sua intervista con ScreenRant, Rose ha scherzato sul fatto che non ci fossero novità:“Non ho sentito niente.