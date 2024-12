Lapresse.it - Migranti, rapporto choc Consiglio d’Europa: maltrattamenti nei Cpr italiani

Leggi su Lapresse.it

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) delha pubblicato oggi ilsulla sua visita in Italia nell’aprile 2024, insieme alla risposta delle autorità italiane. Il Comitato è un organo del, l’organizzazione che si occupa di diritti umani e che non ha nulla a che vedere con le istituzioni dell’Unione europea. La visita – riferisce il Comitato in una nota – si è concentrata sul trattamento e sulle condizioni di detenzione dei cittadini stranieri trattenuti in quattro centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) chiusi a Milano, Gradisca, Potenza e Roma. Il CPT ha riscontrato diversi casi di presuntifisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia nei confronti di cittadini stranieri trattenuti nei CPR visitati, solitamente a seguito di disordini o atti vandalici nei centri.