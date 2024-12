Tuttivip.it - “Mi ha mollato, Tina aveva ragione”. Uomini e Donne, la coppia nata in studio finita malissimo

Leggi su Tuttivip.it

La relazione tra Ilaria Volta e Vincenzo La Scala,sotto i riflettori di, è ufficialmente giunta al termine. A chiarire le dinamiche della rottura è stata la stessa Ilaria, che ha raccontato quanto accaduto durante un’intervista a Casa Lollo. Poco dopo aver lasciato il programma, i due protagonisti del parterre over hanno annunciato la fine della loro frequentazione. Secondo quanto spiegato da Ilaria, la relazione si è conclusa dopo circa un mese, lasciandole un forte senso di delusione. La ex dama ha spiegato che, nonostante i suoi tentativi di chiarire le divergenze con Vincenzo, lui ha scelto di chiudere ogni possibilità di confronto. “La storia con Vincenzo èdopo un mesetto. Ci sono stata male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state divergenze, a mio avviso, su cose banali.