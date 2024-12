Messico, ambasciatore italiano in visita ad Acapulco

Leggi su Ildenaro.it

Il sindaco di, Abelina López Rodríguez, ha ricevuto il capo della cancelleria consolare dell’ambasciata italiana in, Andrea Lay, che hato la città costiera accompagnato da Adele Cialona, corrispondente consolare onoraria nello stato di Guerrero. La prima cittadina è stata accompagnata dall’assessore al Turismo, Noé Peralta Herrera.«Ho avuto l’onore di ricevere adil console d’Italia in, Andrea Lay Bordoni, e la corrispondente consolare onoraria in Guerrero, Adele Cialona, con i quali abbiamo parlato dei profondi legami di amicizia che esistono tra la nostra città e il loro Paese», ha detto il sindaco Rodríguez.«Durante l’incontro abbiamo affrontato i temi della collaborazione culturale ed economica e la possibilità di promuovere progetti comuni. E allo stesso modo esprimiamo il grande affetto degli abitanti dinei confronti deltore internazionale, così come la volontà di accogliere i loro concittadini con il cuore, con un grande sorriso e a braccia aperte», ha aggiunto.