Movieplayer.it - Love Actually, il regista svela: "Il montaggio è stato una catastrofe"

Richard Curtis è tornato a parlare del classico natalizio più amato della sua filmografia e dei problemi avuti in fase di post-produzione Si può dire che Richard Curtis non siaun grande fan della post-produzione di. Lo sceneggiatore edell'amata commedia sentimentale del 2003 ha recentemente dichiarato a IndieWire che per lui è stata una "" montare il film con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Laura Linney, Bill Nighy, Martine McCutcheon, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman e Rowan Atkinson. "La cosa strana diè che quando abbiamo finito il film è stata una", ha rivelato Curtis a proposito dell'assemblare insieme le molteplici trame e gli archi narrativi dei vari personaggi. "Ci sono voluti .