Inter-news.it - Inter, arrestato un altro capo della Curva Nord! Il caso

Leggi su Inter-news.it

Non finisce la bufera intorno alladell’, coinvolta nell’inchiesta aperta ai danni delle tifoserie organizzate del club nerazzurro e del Milan. CalcioeFinanza scrive di unarresto. ARRESTO – L’inchiesta sulle curve die Milan prosegue, nelle prossime settimane verranno ascoltati anche i tesserati dei club come Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Molti dubbi intorno alla questione, se ne aggiungono di ulteriori nella giornata di oggi. È statoundei capi ultrà dell’, vale a dire Nino Ciccarelli. L’uomo ha subito l’arresto per un cumulo di pena di 4 anni e 8 mesi divenuto definitivo ed era uno dei capi del gruppo Viking. Ciccarelli era coinvolto nell’inchiesta, ma in maniera defilata in quanto rappresentantenerazzurra., la situazione dell’inchiesta sulle curveINCHIESTA – La Procura di Milano ha aperto l’inchiesta e lo scorso 27 novembre ha consegnato gli atti alla ProcuraFIGC.