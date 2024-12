Ilgiorno.it - Incendio nella notte a Vigevano: una persona intossicata

(Pavia), 13 dicembre 2024 – Unaè rimastain undivampato questa, venerdì 13 dicembre, poco dopo le 4, in un'abitazione di Strada Cavo Gambolò a(Pavia). Gli operatori del 118, giunti subito sul posto, l'hanno trasportata all'ospedale didove si trova attualmente sotto osservazione. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore per spegnere le fiamme che hanno interessato quasi tutto la stabile. Sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.