ICW | Info & Card finale Pandemonium XXII

Lee ladi, in programma Sabato 14 Dicembre a S. Paolo d’Argon (BG):ICWSabato 14 Dicembre – S. Paolo d’Argon (BG)Centro Sportivo comunale – Via Bartolomeo Colleoni 3Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUITriple Treat Match for Campione Italiano Wrestling ICWDennis (c) vs Lupo Vs Mirko MoriUnification Match for Titolo Interregionale ICW/ICW Fight Forever TitleJesse Jones Interregionale Vs Smiley Vegas Fight ForeverTitoli di Coppia ICWReed Family (Mark Reed; Machete) (c) Vs Charlie Kid; OGMFatal 4 Way Match for Golden Ticket 2025Goro Vs Luca Bjorn Vs Nico Inverardi Vs RIOT6 man Ladder Match for Golden TicketAxel Flow Vs Dave Atlas Vs Mr. Fahrenheit Vs Sirio Vs ??? Vs ???Tag Team Match2 Cool 4 You (Falco; Flamingo) Vs Double Speed (Spencer; Zoom)Kobra Vs El Ghepardero